Foi assinada na última semana, pela prefeita de Arvoredo, Janete Bianchin e pelo representante da Construtora Oliveira, a ordem de serviço no valor de quase R$ 560 mil para a execução de melhorias em estradas vicinais do município. Serão aproximadamente 10 quilômetros que passarão por obras. O valor foi viabilizado através de um convênio com o programa SC Rural.

Estradas da Linha Pozzer, Lomba Grande até a divisa com o município de Xavantina serão revitalizadas. Também será melhorado um trecho na comunidade de Linha Santa Terezinha. “As estradas serão alargadas e também vão receber bueiros, cascalho e placas de sinalização”, conta a prefeita. “Sem dúvidas é um investimento importante e que vai contribuir com as famílias do interior, além do transporte de produtos, já que nosso município é essencialmente rural”, destaca Janete. “E depois vamos utilizar o modelo destas estradas para fazer manutenção nas demais”, adianta.

A empresa deve iniciar as obras nesta semana e tem prazo de 90 dias para a conclusão.