Três pessoas foram detidas no final da tarde desta sexta-feira, dia 07, em uma casa no Bairro das Nações em Concórdia. Com um mandado de busca e apreensão a Polícia foi até a residência e apreendeu sete gramas de cocaína, 137 gramas de maconha, uma balança de precisão, itens para embalar a droga, celulares e mais de R$ 700,00 em dinheiro.

A ação foi realizada através de um trabalho em conjunto do P2, PPT, Canil e Rocam. A movimentação na casa, que fica na Rua Inglaterra, já estava sendo monitorada.

Os detidos são dois homens, um de 23 e um de 25 anos, e uma mulher de 20. Eles foram encaminhados para a Delegacia Civil para prestar depoimento. Caso constatado o tráfico, eles serão encaminhados ao Presídio.