Time concordiense ganhou do Intelli, por 2 a 0.

A Associação Concordiense de Futsal quebrou dois tabus em 2017. Ganhou a primeira fora de casa na Liga Nacional e venceu pela primeira vez na história o Intelli, em competições oficiais. A soma disso foi a saída temporária da lanterna da Liga Naiconal de Futsal, na primeira fase. A ACF ganhou por 2 a 0 em São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais, na noite desta sexta-feira, dia sete.

Com o resultado, o time do técnico Morruga foi a oito pontos. Os gols da partida foram marcados no primeiro tempo pelo pivô Italo.

Na próxima rodada, o time concordiense visita o Joaçaba, fora de casa, no próximo dia 16. Antes disso, tem o confronto contra o São Lourenço Futsal, na terça-feira, dia 11, na SER Sadia.