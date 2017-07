Mauro Grasel, ou Mauro Ovelha, é o novo técnico do Concórdia Atlético Clube. Ele foi confirmado no começo da noite desta sexta-feira, dia sete, pela direção do Galo do Oeste. Ele assume no lugar de Gilmar Silva, que teve confirmado o desligamento também na tarde desta sexta-feira. Ele chega na próxima terça-feira, dia 11.

Recentemente, Ovelha estava no Metropolitano, que disputou a série A do Catarinense desse ano. O treinador, de 49 anos, é natural de Santo Ângelo-RS.

Como jogador, ele foi zagueiro do extinto Concórdia Esporte Clube, no período de 1990 a 1995. Ele iniciou a carreira de trenador no ano 2000. Como técnico, ele passou por clubes como Chapecoense, Metropolitano, Marcílio Dias, Joinville, Avaí, CRAC, Brusque, entre outros de SC.