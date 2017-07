Um homem precisou ser resgatado com o auxílio de um helicóptero do Sara (Serviço de Atendimento e Resgate Aeromédico) depois de cair no Rio Irani na tarde desta sexta-feira, dia 7, no interior do município de Ponte Serrada.



Segundo o Corpo de Bombeiros de Xanxerê, a vítima foi encontrada caída entre as pedras de uma cachoeira. Ela apresentava suspeita de fratura na perna direita e pelve, além de suspeita de hemorragia interna.



Depois de aproximadamente duas horas de trabalho, em um local de difícil acesso, o homem foi retirado da água e encaminhado para o Hospital Regional do Oeste de Chapecó.



A guarnição informou ainda que a ocorrência foi registrada na região de uma represa. A forma como ocorreu o acidente não tinha sido confirmada até a última atualização desta notícia.

(Fonte: Oeste Mais)