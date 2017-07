Um caminhão com placas de Concórdia saiu da pista na SC-283 próximo a entrada do Bairro Natureza no final da tarde desta sexta-feira, dia 07. O acidente aconteceu por volta das 18h. O veículo bateu em um poste e no barranco. O motorista não teve ferimentos.

O caminhão fazia o sentido Seara quando o motorista perdeu o controle. De acordo com as informações apuradas no local, um problema mecânico pode ter sido o motivo da colisão.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e se deslocaram, mas o motorista não precisou de atendimentos. A Polícia Militar orientou o trânsito que ficou em meia pista.