A beleza da mulher concordiense estará em evidência na noite deste sábado, 8 de julho, em Itajaí (SC). Eduarda Thais Gallas Rodrigues, 18 anos, filha de Airton e Marlene Gallas Rodrigues, representará Concórdia no concurso do Miss Santa Catarina, realizado pela Be Emotion. A grande vencedora será a representante catarinense no Miss Brasil 2017. São 13 candidatas no total, que foram escolhidas em eventos municipais.

Todas as candidatas estão concentradas em Itajaí, desde a última terça-feira, 4. Na programação das beldades, atividades diversificadas e dicas importantes a serem colocadas em prática na passarela, na noite deste sábado. Tulio Cordeiro, da Organização Miss SC Be Emotion, explica que esses são os momentos decisivos antes das candidatas subirem ao palco. “Elas precisam tentar conter a emoção e se dedicarem a fazer a melhor performance. No dia do concurso a presença de familiares e amigos torcendo ao vivo pela candidata faz toda a diferença”, destaca o organizador.

Os interessados em torcer pela Miss Concórdia ou simplesmente acompanhar o evento, de forma ao vivo, precisarão entrar na página do Miss SC no Facebook, curti-la e acessar o link que será disponibilizado, momentos antes do evento, que ocorre a partir das 22h. Os que não puderem ver ao vivo, no dia 15 de julho, será exibido um compacto dos melhores momentos na Band.

O Miss SC será realizado no Centreventos de Itajaí. O prefeito Rogério Pacheco e a esposa Jucela, além de familiares e amigos de Eduarda estarão acompanhando a participação da concordiense, eleita no dia 19 de maio, na Casa da Cultura, no evento do Miss Concórdia.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia).