Além da Capital do Trabalho, Catanduvas é outro município do Meio Oeste a ter óbito por causa da gripe.

Santa Catarina teve 27 mortes por gripe A ou B em 2017, conforme boletim da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (Dive). Foram 26 casos de pacientes com gripe A H3N2 e um por gripe B. O boletim foi divulgado na quinta-feira (6).

Dos 27 casos, 20 eram de pacientes que tinham algum fator de risco, como idosos, obesos e doentes crônicos, de acordo com a Dive.

A maioria das mortes foi registrada em Florianópolis, com cinco casos. Joinville teve quatro. Caçador, Jaraguá do Sul e Lages tiveram dois casos cada. Os municípios de Águas Mornas, Araranguá, Blumenau, Brusque, Catanduvas, Concórdia, Jaguaruna, São Bento do Sul, São Francisco do Sul, São José, São Miguel do Oeste e Santa Rosa de Lima registraram um caso cada.

(Fonte: G1/SC).