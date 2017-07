Gilmar Silva não é mais técnico do Concórdia Atlético Clube. A demissão do treinador foi definida na tarde desta sexta-feira, dia sete. A direção do CAC agora espera definir um novo treinador até a noite desta sexta-feira. Os motivos da demissão não foram revelados pelo cúpula da equipe.

Gilmar Silva estava no comando técnico da equipe desde o começo desta pré-temporada. Ele esteve a frente do time na Copa SC Sub-20, em que o Galo do Oeste alcançou as semifinais da competição.

Porém, em duas partidas na série B do Catarinense, até aqui, o time do Concórdia acumula uma derrota na estreia, fora de casa, por 1 a 0 e um empate em 1 a 1 com o Operário de Mafra, em Erechim.