Chapecoense treina com novo técnico

A Chapecoense treinou, na tarde desta quinta-feira, com uma novidade: o comando de Vinícius Eutrópio. Vinicius, que será apresentado na sexta-feira, já teve passagem pela Chape em 2015 e retorna para estar a frente da equipe alviverde nos compromissos da sequência da temporada. No próximo domingo, contra o Atlético Paranaense, o novo treinador já estará à beira de campo para orquestrar o Verdão. Antes de iniciar os trabalhos do dia, o goleiro Jandrei falou à imprensa sobre a expectativa em relação ao treinador, velho conhecido da torcida verde e branca.

Questionado sobre os ajustes que devem ser feitos na equipe, Jandrei foi enfático ao afirmar que não se trata de mexer em um ou outro setor, mas em corrigir detalhes de todo o grupo a fim da formação e atuação ideal. “A gente vai ter alguns dias pra treinar. Sabemos que o tempo – até o próximo confronto – é curto, mas são dias importantes para treinarmos. Vídeo é importante, conversa é importante. Às vezes não da tempo de treinar dentro de campo, mas a gente sabe que a conversa ajuda o jogador a entender o que tem que fazer no jogo”, afirmou.

Jandrei ressaltou que a adaptação ao novo treinador precisa ser rápida – considerando, principalmente, a sequência de jogos da Chapecoense – e que a mudança precisa servir como fator motivador tanto para os atletas que vêm jogando quanto para os reservas. “A gente tem que entender o mais rápido possível o que ele vai pedir pra gente pra domingo já conseguir colocar em prática”, pontuou.

Além dos atletas, a torcida também precisa encarar e se adaptar à troca de treinador, mas para o arqueiro da Chape isso não será uma dificuldade, considerando que o torcedor se manteve ao lado do time em qualquer circunstância. “Acho que a torcida nunca deixou de acreditar. É normal ter cobranças, mas a torcida nunca deixou de nos apoiar.

Acredito que essa mudança vai ser encarada da melhor maneira possível”, finalizou.

Na manhã da próxima sexta-feira, Vinicius Eutrópio será apresentado de forma oficial como técnico da Chapecoense, em coletiva realizada na sala de imprensa da Arena Condá. Após a apresentação, o comandante segue para o CT, onde a Chape treina a partir das 10h30 para o jogo do próximo domingo (09) contra o Atlético Paranaense.

(Fonte: Alessandra Seidel)