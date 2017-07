O Colorado tem uma decisão pela frente. Inter e Criciúma se enfrentam no estádio Beira-Rio, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, às 16h30 deste sábado (8). O Clube do Povo busca mais três pontos em casa para alcançar a parte de cima da tabela e embalar na competição. Para duelo diante da equipe catarinense, o técnico Guto Ferreira terá o retorno de jogadores importantes na busca pela vitória. As redes sociais do Clube e a Rádio Colorada acompanham todos os detalhes do duelo em tempo real.

O comandante colorado teve uma semana cheia de trabalhos para ajustar a equipe e acertar detalhes para o jogo contra o Criciúma. Na manhã desta sexta-feira (7), o treinador comandou uma atividade com os portões fechados no Beira-Rio. Ao longo da semana, os jogadores trabalharam no Hotel Vila Ventura, em Viamão, realizando treinamentos intensos, com ênfase na marcação pressão na saída de bola. O time deverá ser confimado somente 45 minutos antes da partida.

Na defesa, Cuesta e Uendel retornam à equipe. O primeiro volta de lesão, enquanto o lateral cumpriu suspensão na última partida. No meio de campo, Edenilson e Felipe Gutiérrez podem ser as novidades. O chileno estava disputando a Copa das Confederações, enquanto Edenilson ficou de fora do último jogo por questões documentais. Na frente, o treinador colorado terá a sua disposição Nico López e William Pottker. Os dois atacantes retornam de lesão e são a esperança de gols da equipe.

O Inter ocupa, no momento, a quinta posição na tabela, com 17 pontos somados no Campeonato. Com uma vitória, o Colorado poderá alcançar a terceira posição. O Criciúma, adversário neste fim de semana, está em 10º lugar na classificação, com 15 pontos, a equipe catarinense vem de seis jogos sem derrotas.

Arbitragem

Dyorgines Jose Padovani de Andrade será o encarregado de apitar a partida, auxiliado por Fabiano da Silva Ramires e Edson Glicerio dos Santos, trio do Espírito Santo.

(Fonte: Internacional),