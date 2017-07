A tarde desta quinta-feira foi de reapresentação para os jogadores que venceram o Godoy Cruz, na última terça, pelo primeiro jogo das oitavas da Conmebol Libertadores Bridgestone. Com todo o grupo à disposição, a comissão técnica começou a preparar o time que enfrenta o Avaí, domingo, na Arena.

Os jogadores que atuaram na Argentina permaneceram no vestiário, fazendo trabalhos de recuperação. A delegação desembarcou em Porto Alegre no início da tarde de quarta, e os atletas receberam folga após a viagem de volta de Mendoza. Hoje, trabalharam com o preparador físico Rogério Dias na academia.

Por outro lado, quem não viajou - e aqueles que ficaram no banco em Mendoza - foi ao campo do CT Luiz Carvalho trabalhar sob o comando do preparador Mário Pereira - com destaque para Michael Arroyo, trabalhando a parte física. Correndo ao redor do gramado também estavam o centroavante Jael e o meia Douglas, que recuperam-se de lesão.

Nesta sexta-feira, Renato Portaluppi deverá ter todos os jogadores no campo, na atividade que está marcada para às 15h30. O Tricolor ainda treinará no sábado, quando inicia a concentração. Grêmio e Avaí se encontram às 16h de domingo, na Arena.

(Fonte: Grêmio/Ascom)