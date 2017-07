Um Fox com placas de Barra Velha capotou no Trevão de Irani na manhã desta sexta-feira, dia 07. O motorista perdeu o controle e parou no canteiro, com os pneus para cima. Três pessoas estavam no carro, o motorista de 22 anos, a irmã de 17 e a mãe de 53.

Os Bombeiros Voluntários de Irani atenderam a família no local. Todos apresenavam escoriações e optaram por não ir até o Pronto Socorro.