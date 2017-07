Um caminhão tombou na BR-470 na altura do trevo do Celeiro do Vale em Blumenau na manhã desta sexta-feira. Veículo tem placas MDF 2092 de Seara e teria tombado ao contornar uma curva. Segundo informações da Guarda Municipal de Trânsito (GMT), que foi acionada para auxiliar na ocorrência, o trânsito na região flui com lentidão.

(Fonte: Jornal de Santa Catarina)