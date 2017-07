O condutor de um Celta com placas de Concórdia perdeu o controle do carro na noite desta quinta-feira, 06, e bateu em um poste na SC-283 no acesso aos Bairros Poente do Sol e Presidente Kennedy. O acidente aconteceu por volta das 23:30h.

O motorista, de 50 anos, foi atendido no local pelos Bombeiros Voluntários e conduzido ao Hospital São Francisco com luxação em uma das pernas e dores no peito.