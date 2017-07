O número de acidentes de trânsito em Concórdia aumentou 3,6% em comparação com o mesmo período de 2016. Os dados são da Polícia Miltiar de Concórdia.

Conforme o levantamento feito pela PM, de janeiro a junho de 2017 foram atendidos 719 acidentes, sendo 199 com vítimas e 520 com danos materiais.

No mesmo período, em 2016, foram 694 ocorrências dessa natureza, com 179 acidentes com vítimas e 515 com danos materiais.

De acordo com a PM, a falta de atenção dos condutores continua sendo o principal motivo dos acidentes.