O prefeito Olmir Paulinho Benjamini – Bile, assinou na tarde desta quarta – feira dia (04), na Agência de Desenvolvimento Regional de Concórdia, um convênio no valor de 10 mil reais, para serem investidos na 28ª Festa do Agricultor de Piratuba. A assinatura do convênio foi realizada no gabinete do secretário Executivo da ADR, Wagner Luis Bee.

Segundo o prefeito Bile “o dinheiro vem em boa hora, estamos em um ano difícil, mas estamos conseguindo bons convênios para o município e ficamos felizes em conseguir mais um recurso, esperando assim contribuir para a realização de uma grande festa em Linha São José.”

O valor poderá ser investido de acordo com a Proposta de Trabalho apresentada, na locação de gerador de energia e locação das pirâmides e lonas para o evento.

(Fonte: Paulo Schuch)