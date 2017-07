Empresa Globoaves tem pendências de R$ 2,4 milhões com 126 produtores.

Audiência para apreciação do plano de recuperação judicial será em agosto

Está agendada para o dia primeiro de agosto a Audiência para apreciação do plano de recuperação judicial da empresa Globoaves. O encontro será realizado na cidade de Cascavel, no Paraná, e deve reunir todos os credores da companhia, que até então também tinha unidade operando na cidade de Lindóia do Sul.

Conforme informações do Associação dos Avicultores do Vale da Produção, cerca de 126 produtores da Amauc de aves têm valores a receber, cuja soma será de R$ 2,4 milhões.

A Globoaves em Lindóia do Sul está fora de operação desde o ano passado em função de problemas financeiros.