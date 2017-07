O Concórdia Atlético Clube empatou com o Operário de Mafra pela segunda rodada da série B do Campeonato Catarinense. O jogo entre as duas equipes foi na tarde desta quinta-feira, dia seis, no Estádio Colosso da Lagoa, em Erechim-RS, sob mando do Galo do Oeste. Com o resultado, o CAC soma o primeiro ponto na competição.

Na próxima rodada, no dia nove, o Concórdia vai a Camboriú enfrentar a Camboriuense, a partir das 10h30, no Estádio Roberto Santos Garcia, em Camboriú.