O grupo colorado segue a sua rotina de trabalhos no hotel Vila Ventura, em Viamão, de olho no confronto diante do Cricíuma, marcado para o próximo final de semana. Na manhã desta quinta-feira (06/07), o técnico Guto Ferreira, que pela primeira vez terá praticamente todo o plantel a sua disposição, voltou a comandar um treino de bastante intensidade.

A atividade envolveu um trabalho tático de 11 contra 11, priorizando a pressão na saída de bola adversária. O capitão D'Alessandro realizou trabalhos físicos na academia, sendo o garoto Juan o seu substituto nesta manhã. O auxiliar técnico André Luís ainda orientou um treinamento de bola parada.

O último trabalho antes da partida, nesta sexta-feira, será realizado em Porto Alegre. O Internacional encara o Criciúma no sábado, a partir das 16h30, no Beira-Rio. A partida é válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. No momento, o Colorado é quinto colocado na tabela, com 17 pontos somados.

(Fonte: Internacional/Ascom)