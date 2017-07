Os dirigentes da Chapecoense estavam confiantes no acerto com Enderson Moreira, mas o treinador do América-MG recusou o convite. O “não” foi dado ao diretor executivo de futebol do Verdão, Rui Costa, que se reuniu com o técnico na tarde desta quarta-feira (5), em Belo Horizonte (MG). Assim, o nome de Vinícius Eutrópio, que já treinou a Chape, ganhou força e acertou nesta noite. O vice de futebol Nei Maidana confirmou.

Enderson Moreira era nome de consenso na diretoria da Chapecoense para assumir o lugar de Vagner Mancini, demitido na última terça-feira um dia depois de empatar com o Fluminense por 3 a 3 e completar cinco partidas sem vencer – nos últimos oito jogos foram uma vitória, um empate e seis derrotas. Dessa forma, o segundo da lista preferencial passou a ser, naturalmente, o primeiro. Trata-se de Vinícius Eutrópio, 51 anos.

Eutrópio trabalhou no Verdão em 2015. Com ele, o clube do Oeste catarinense fez a melhor campanha da primeira fase do Estadual, mas perdeu força na etapa seguinte e ficou fora da final. Também foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Sport. Recuperou-se no Brasileirão ao somar 28 pontos no turno e fechar a metade do campeonato em nono lugar. Mas depois caiu de rendimento, empilhou seis jogos sem vencer – quatro derrotas –, entrou na zona de rebaixamento e acabou demitido.

Apesar da demissão no passado, o trabalho de Eutrópio é bem visto na direção verde-branca. Havia outros nomes na relação, como Antônio Carlos Zago, Argel Fucks, Gilmar Dal Pozzo, Hemerson Maria e Rogério Micalle, mas o de Eutrópio era o que mais agradava a maioria dos dirigentes. Desde que deixou a Chape, Eutrópio dirigiu Ponte Preta, Figueirense e Santa Cruz, sendo demitido em todos. Rui Costa se reuniu com o técnico em Florianópolis, onde o acordo foi fechado.

(Fonte: Diário do Iguaçu).