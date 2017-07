Edital do processo seletivo está com vagas abertas

A Prefeitura de Arvoredo vai realizar processo seletivo para a contratação de um odontólogo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 12 deste mês, através do site www.ioplan.com.br. O profissional aprovado vai trabalhar 40 horas semanais e o salário é de R$ 5.800,00. O valor da inscrição é de R$ 100,00.

A prova será aplicada no sábado, dia 22 de julho, a partir das 09h na Escola de Educação Básica Benta Cardoso, que fica na Rua Fioravante Massolini, nº87, no centro de Arvoredo.

A divulgação do gabarito definitivo será realizada no dia 02 de agosto e a homologação do resultado final será feita a partir do dia 04.

Todos os detalhes do processo seletivo estão no edital, publicado no site da Prefeitura, o www.arvoredo.sc.gov.br, no link “Concursos”.