O Júri Popular será realizado no Fórum de Concórdia às 09h. Gustavo Kobryn e Rudimar Domingos Luiz são acusados de homicídio qualificado contra Lucas Funini, morto no dia 27 de novembro de 2015 em Irani.

O fato teria acontecido em um bar, no Bairro Alto Irani, por volta das 23:30h. Conforme a denúncia do Ministério Público, o crime teve motivo torpe e a vítima não teve como se defender. Funini foi morto com vários golpes de facão na cabeça.