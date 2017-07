A empresa Terramax Construção e Obras já iniciou os trabalhos para o asfaltamento de três ruas em Seara. Serão pavimentadas as ruas Aléssio Zandoná no Bairro São João, Jacob Canale no centro da cidade e a Rua Atílio Lazzari, localizada no bairro Bela Vista.

O valor total para os trabalhos de asfaltamento e drenagem será de aproximadamente R$ 430 mil. Dentro de alguns dias a Prefeitura de Seara também dará início aos trabalhos para asfaltamento de sete ruas no Bairro Niterói.

Liberada:

Já a Rua 3 de Abril, que foi danificada pela chuva ainda em outubro de 2013, será liberada para o tráfego de veículos na próxima semana. O investimento para a recuperação foi de aproximadamente R$ 86 mil.