A Polícia Civil considera que Fabiana Diavan Favero, encontrada morta dentro de um armário em Chapecó, pode ter sido vítima de crime passional. O marido dela está desaparecido desde terça-feira e ainda não entrou em contato com a polícia. O casal tinha um filho de 17 anos. "Não temos contato com ele ainda. A possibilidade de crime passional é uma das hipóteses, mas não podemos descartar outras", disse o delegado Rodrigo Moura, da Delegacia de Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso de Chapecó.

Fabiana tinha 37 anos. O corpo dela foi encontrado dentro de um armário, no apartamento da família, no Centro de Chapecó. Ela tinha um corte na garganta e uma perfuração no lado esquerdo do peito. Segundo o delegado, o exame médico indica que Fabiana morreu na terça-feira. O corpo foi encontrado na tarde da última quarta por familiares.

A partir desta quinta-feira, Moura deve ouvir pessoas que conviviam com o casal sobre a relação dos dois. Segundo o delegado, Fabiana não registrou boletins de ocorrência contra o marido e não há relatos de violência doméstica. O Instituto Geral de Perícia fez uma perícia no apartamento onde Fabiana foi encontrada. Ainda não há prazo para que o laudo esteja pronto. O corpo de Fabiana foi enterrado na manhã desta quinta no Cemitério Municipal de Chapecó.

Fonte: Darci Debona/Diário Catarinense