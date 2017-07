Dois homens foram detidos nesta quinta-feira. Eles teriam roubado dinheiro de um idoso no mês passado

Dois suspeitos de roubo foram presos na manhã desta quinta-feira, dia 06, em Ipira. O.R.S., 32 anos e R.L.M., 30 anos, estavam com mandado de prisão em aberto. Ambos teriam roubado dinheiro de um idoso de 62 anos em Linha Filadélfia, no dia 19 de junho.

Já no dia seguinte policiais militares identificaram um dos autores, que confessou o crime e ainda contou quem era o comparsa. A Polícia Civil pediu a prisão preventiva dos suspeitos, eo juiz da Comarca de Capinzal, Daniel Radünz, acatou.

Os dois estão no Presídio Regional de Joaçaba onde ficam detidos à disposição da Justiça. “Agradecemos os policiais Vitor da DPMu de Piratuba, Márcio e Diego da DPCó de Capinzal que deram apoio no cumprimento dos mandados. Também à PM pelo auxílio durante as investigações”, comentou o responsável pela delegacia de polícia de Ipira, Edson Henn da Silva