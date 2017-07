No início do mês passado o presidente do Legislativo de Irani, Vanderlei Canci, propôs que a Câmara do município, não fizesse o recesso do mês de julho, que era previsto pelo regimento interno e acontecia todos os anos. O projeto foi aprovado e o trabalho neste mesa segue normalmente.

De acordo com Canci, os vereadores entenderam o objetivo da proposta. “Foi aprovada por unanimidade, todos entendem que não há necessidade de parar em Julho, e temos que ter uma conduta igual a qualquer trabalhador. Já temos o recesso no início do ano”, destaca.

O vereador também relata que se o recesso fosse feito, matérias importantes ficariam para mais tarde. “Temos várias demandas, algumas urgentes e que seriam avaliadas e votadas só em agosto, ou teríamos que convocar Sessões extraordinárias”, argumenta. “Agora teremos as quatro Sessões do mês normais e vamos dar sequência nas matérias. Temos pautas como o Plano Diretor, convênios, estamos participando das audiências do Plano Plurianual, ou seja, trabalho não vai faltar”, ressalta o presidente.