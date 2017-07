De acordo com o deputado Neodi Saretta o valor deve estar na conta do Hospital São Francisco nos próximos 10 dias. A informação foi confirmada na manhã desta quinta-feira, dia 06.

Ele comenta que trabalhou no projeto com o deputado federal Pedro Uczai. “Desde o final do ano passado trabalhamos para a liberação destes recursos, que com certeza são importantes para a população de Concórdia e da região. Junto com o deputado Uczai, conseguimos incluir no orçamento e estávamos batalhando para a liberação”, conta. “Hoje recebemos a informação de que a Casa Civil já encaminhou o projeto ao Ministério da Saúde e em 10 dias o dinheiro deve ser viabilizado”, comemora Saretta.

Ainda de acordo com o deputado, os recursos serão utilizados para a aquisição de equipamentos para o Hospital. “Agora o Hospital define as prioridades e pode adquirir os equipamentos necessários para modernizar o atendimento”, relata.