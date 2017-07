A Justiça da Comarca de Seara transformou em preventiva, a prisão do suspeito pela prática do crime de tráfico de drogas, Robson Paulo Manhagold. Ele foi preso numa operação da Polícia Civil, no município de Seara, na semana passada. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. Após a conclusão do Inquérito, o mesmo será encaminhado para o Ministério Público, que pode oferecer denúncia.

O suspeito foi detido juntamente com outra pessoa, que afirmou ter comprado uma quantidade de droga na residência de Manhagold.

Em busca na casa do suspeito, foram achadas algumas buchas de cocaína, o que pode configurar crime de tráfico.

Robson Manhagold permanece detido no Presídio Regional de Concórdia.

(Com informações do repórter André Krüger).