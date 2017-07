Com isso, Marcelo Michelon permanece detido no Presídio Regional de Concórdia.

A Justiça de Concórdia negou mais um pedido de habeas corpus em favor de Marcelo Michelon, que responde pelo crime de homicídio ocorrido em 2015, no centro de Concórdia. A decisão foi proferida nesta semana. Com isso, ele permanece detido no Presídio Regional de Concórdia.

De acordo com a decisão, o motivo é manter a ordem pública. Conforme os desembargadores, o réu possui várias ações penais em andamento por outros crimes

Michelon é acusado de matar Ronaldo Pinheiro em dezembro de 2015, após uma briga, que também envolveu outras pessoas, no centro da cidade.

(Com informações do repórter André Krüger)