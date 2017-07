PM de Concórdia apreende arma no interior do município

A Polícia Militar de Concórdia apreendeu uma arma de fogo, no interior do município. O fato foi registrado na comunidade de Boa Esperança, na noite de quarta-feira, dia cinco.

De acordo com informações da PM, um jovem, de iniciais L.K.S, de 19 anos, passou de moto em frente a uma casa e efetuou os disparos com uma garrucha, calibre 22. O proprietário da casa chamou a polícia, que foi até ao local.

a guarnição foi até a residência do suspeito e, com a concordância de familiares, fez buscas no imóvel e localizou a arma com 22 cartuchos deflagrados e uma munição intacta. A mesma estava no sofá da varanda.

A garrucha foi recolhida e os envolvidos levados para a Delegacia de Polícia Civil de Concórdia.