Fabiana tinha um corte na garganta e uma perfuração no lado esquerdo do peito / Foto: Reprodução Facebook

Uma mulher de 37 anos foi encontrada morta dentro do apartamento em que morava no fim da tarde da última quarta-feira no centro de Chapecó. O corpo de Fabiana Diavan Favero estava escondido dentro de um armário. Ela tinha com um corte na garganta e uma perfuração no lado esquerdo do peito.

A suspeita da Polícia Militar é de que o crime tenha acontecido durante a madrugada de terça, mas a vítima só foi encontrada à tarde. O Instituto Geral de Perícias (IGP) foi acionado e realizou uma perícia no local. Até a manhã desta quinta-feira nenhum suspeito havia sido identificado.

O delegado responsável pelos casos de homicídio na região, Rodrigo Silveira, deve abrir um inquérito para dar início às investigações.

Fonte: Diário Catarinense