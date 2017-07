A Secretaria de Saúde vai iniciar mais uma etapa de castração e microchipagem de animais domésticos. A Vigilância Sanitária de Concórdia começou a fazer o cadastro dos animais que poderão ser submetidos a esses procedimentos nesta quinta-feira, 5 de julho. O serviço deverá ser prestado a partir da próxima semana.

O diretor administrativo de Saúde, Giovani Bedin, explica que terá direito a esse benefício gratuitamente as famílias com renda de até três salários mínimos. Ele também comenta que foi determinado um animal por família para que mais pessoas possam ser beneficiadas. Os animais que estão com as ONGs também poderão ser submetidos a esses procedimetos.

Quem tiver interesse em levar os animais domésticos para fazer a castração e a microchipagem gratuitas, deve fazer o cadastro na Vigilância Sanitária, que funciona junto à Secretaria de Saúde. Giovani enfatiza que é necessário levar os documentos de identificação pessoal do dono e o comprovante de renda. Os cadastros serão aceitos somente às quartas-feiras, das 13h30 às 16h, até que se atinja o número estipulado na licitação, que é 660 atendimentos.

As listas serão encaminhadas para a clínica veterinária que venceu a licitação e ficou responsável por organizar o atendimento. As 660 castrações deverão ser feitas no período de um ano e a Secretaria de Saúde está investindo R$ 96,5 mil nestes serviços.