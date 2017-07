Fato foi registrado no começo da manhã desta quinta-feira, dia seis, no Cinquentenário.

Um princípio de incêndio foi registrado no começo da manhã desta quinta-feira, dia seis, em Concórdia. O fato foi em uma residência, na rua Tereza Schiavini, no bairro Cinquentenário. O sinistro foi provocado por uma panela, que pode ter sido esquecida no fogão aceso.

Moradores próximos do local perceberam a fumaça saindo do local, que fica no porão de uma casa. O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia foi acionado e teve que arrombar a porta. Ninguém estava em casa.