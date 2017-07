O peritibense Gustavo Ramiro Seitenfus, de 29 anos, não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital Regional de São José, na Grande Florianópolis. O óbito foi confirmado no começo da noite da quarta-feira, dia cinco. Ele se envolveu em um acidente de trânsito na BR 282, no começo da noite da última segunda-feira, dia três, quando se dirigia para a Capital do Estado. O acidente foi próximo a cidade de Alfredo Wágner.

Conforme informações apuradas pelo jornalismo da Rádio Aliança, a colisão também envolveu um outro veículo com um casal de Concórdia, que não sofreu ferimentos graves.

O falecimento foi comentado por pessoas próximas da família, nas redes sociais. Seitenfus era coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Assessoramento, Perícia, Pesquisa e Informações de Santa Catarina, Sindaspi. Ele morava em Florianópolis. Antes disso, chegou a residir e trabalhar em Concórdia.

O Sindaspi, em nota também se manifestou sobre a morte de Gustavo Ramiro Seitenfus.

É com pesar que informamos que foi confirmada a morte cerebral do coordenador do Sindaspi/SC Gustavo Ramiro Seitenfus, 29 anos, vítima de acidente de trânsito no dia très de julho, próximo a Alfredo Wagner, na BR 282.

Ele está acompanhado da família, coordenadores do Sindicato na UTI do Hospital Regional. A família vai doar os órgãos e depois o corpo seguirá à cidade de Concórdia, onde residia até março último.

Gustavo era trabalhador na Epagri e estava liberado para atuar na coordenação do Sindaspi/SC desde março deste ano.