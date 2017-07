Foragido do Presídio de Concórdia é preso no interior do município

O detento Jean Ribeiro de Oliveira, que fugiu do Presídio Regional de Concórdia no dia 11 de fevereiro, foi preso pela Polícia Militar no início da noite desta quarta-feira, dia 05, em Engenho Velho, interior do município.

De acordo com informações da Polícia, uma denúncia anônima dava conta de que um homem estava furtando residências na comunidade. Uma guarnição se deslocou e abordou o foragido. Ao verificar no sistema, os policiais constataram que se tratava de Jean. Ele até tentou dificultar a identificação, mas não conseguiu.

Ele foi preso por volta das 18:30h, com um Ford/EcoSport. Os policiais também apreenderam utensílios domésticos, roupas e uma espingarda de pressão, que estavam com o foragido. Jean Ribeiro de Oliveira foi encaminhado ao Presídio.

Relembre a fuga:

No sábado, dia 11 de fevereiro, os agentes penitenciários notaram a falta de Jean por volta das 13h, quando fizeram a segunda chamada para conferência dos detentos. Ele estava presente na chamada de conferência às 11:30h e a direção do Presídio acredita que ele tenha fugido durante o intervalo do almoço. O detento estava no regime semiaberto, em fase final do cumprimento de pena por furto.