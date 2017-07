Um projeto para a suplementação de recursos enviado pelo vice-prefeito, Edilson Massocco (PR), na condição de prefeito em exercício gerou comentários, conversas paralelas e até alguns risos na sessão da Câmara de Vereadores da noite de ontem. Tudo isso porque neste projeto se sugere que R$ 386 mil oriundos da compensação financeira dos recursos hídricos sejam repassados para a Secretaria de Urbanismo e Obras.

O petista Evandro Pegoraro não perdeu a oportunidade de relembrar que durante a passagem do vice-prefeito Edilson Massocco pela Câmara de Vereadores, ele sempre defendeu que o dinheiro dos recursos hídricos fossem integralmente aplicados na Agricultura. “A palavra não foi cumprida. É aquela velha questão, faça o que eu digo e não faça o que eu faço”, destaca.

Closmar Zagonel (PMDB) também engrossou esse discurso. “O primeiro projeto que chegou a essa Casa foi exatamente tirando R$ 700 mil dos recursos hídricos para o aterro sanitário. Palavra dita tem que ser cumprida. Quem falou lá atrás tem que se explicar para a sociedade”, pontua.

Outra questão que rendeu comentários foi a fala do líder do governo Fabiono Caitano (PSDB), explicando a origem dos recursos a serem suplementados. “É importante que se diga que a origem desses recursos é em razão do excesso de arrecadação registrada até maio de 2017. Que assim persista até o fim do ano para honrar esse orçamento e começar a investir”, argumenta.

Evandro Pegoraro (PT) se manifestou na tribuna defendendo a previsão orçamentária deixada pelo governo anterior. “Então o orçamento deixado é real. Ouvi muitas vezes lideranças do atual governo dizendo que era fictício”, destaca.

O projeto enviado pelo então prefeito em exercício, Edilson Massocco, pede a suplantação de mais de R$ 5,2 milhões para as secretarias de Transportes, Educação e Urbanismo e Obras. O pedido de abertura de crédito suplementar foi aprovado em primeira votação por todos os vereadores.