Foi aprovado por unanimidade, na comissão de Constituição e Justiça, o Projeto de Lei (PL) 135/2016, de autoria do deputado Neodi Saretta, que obriga as empresas de beneficiamento e comércio de laticínios a informarem aos produtores de leite, na ocasião do pagamento, sobre o valor mínimo a ser pago pelo litro do produto no mês subsequente. "A medida vai tornar possível aos produtores, grande parte deles de pequeno porte, optarem pela empresa que oferecer melhores preços pelo alimento, tendo em vista que atualmente a informação só é conhecida no momento do pagamento da produção mensal", ressalta o deputado. A proposta de Saretta recebeu apoio de um grande número de câmaras municipais e outras manifestações em apoio ao projeto. O PL segue em análise nas comissões de Economia e de Agricultura.

(Fonte: Ascom/Deputado Neodi Saretta).