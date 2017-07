Na enquete anterior, maioria dos participantes não quer a abertura do comércio nas tardes de sábado.

Os monumentos e locais que representam a cidade de Concórdia, sua cultura, história e características são o tema de nova enquete no site da Rádio Aliança.

Neste mês de Julho, a Capital do Trabalho completa 83 anos. Diante disso, a Rádio Aliança quer saber, quais dos monumentos ou locais que o ouvinte mais associa quando ouve no nome de Concórdia?

As opções são: Praça Dogello Goss, Igreja Matriz, Rua Coberta, Chafariz, Concha Acústica, Estátua do Colono, Quiosques, Memorial Attilio Fontana, Pórtico de entrada na Tancredo Neves e o Santuário de Nossa Senhora da Salete.

Para participar é só acessar o site e escolher uma dessas opções.

Na enquete anterior, a maioria dos ouvintes/internautas é contra a abertura do comércio em todos os sábados à tarde. Foram 53% contra 47% que querem que as lojas funcionem em horários esticados também no sábado.