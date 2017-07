Fato foi registrado no cruzamento das ruas do Comércio e Domingos Machado de Lima.

Um motociclista ficou ferido em uma colisão entre carro e moto na tarde desta quarta-feira, dia cinco, em Concórdia. O fato foi registrado por volta das 16h10 no cruzamento das ruas Domingos Machado de Lima com a do Comércio, na área central. Envolveram-se um moto Honda Titan 150 e um Pálio, ambos de Concórdia.

O condutor da moto, de iniciais A.E.M, de 43 anos, sofreu escoriações pelo corpo. Com o impacto, boa parte da lateral do carro ficou amassada.

(Com informações do repórter André Krüger).