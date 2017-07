Evento será disputado em Concórdia nas modalidades do futsal masculino e feminino e handebol feminino.

Inicia nesta quinta-feira, dia seis, a Fase Microrregional da Olesc, em Concórdia. A competição será disputada até o sábado, dia oito, nas modalidades de futsal masculino e feminino e handebol feminino. A etapa classifica o campeão para a etapa seletiva.

As chaves são únicas. No futsal masculino disputam Alto Bela Vista, Piratuba, Concórdia, Irani e Ipira.

No futsal feminino, Alto Bela Vista, Piratuba, Ipira e Irani.

No handebol feminino estão Concórdia e Peritiba.

Nesta quinta-feira, dia seis, ocorrem as partidas do futsal masculino. Os jogos vão ser no Centro de Eventos:

09h45: Irani x Ipira (masculino)

10h45: Alto Bela Vista x Piratuba (masculino)

13h15: Alto Bela Vista x Irani (feminino)

14h15: Piratuba x Ipira (feminino)

15h15: Piratua x Irani (masculino)

16h15: Concórdia x Ipira (masculino)