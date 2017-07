Operação prende seis pessoas em Herval do Oeste, Ouro e Lacerdópolis

A Polícia Civil realizou mais uma mega-operação para combater o tráfico de drogas nos municípios do Meio-Oeste. Seis pessoas foram presas nos municípios de Lacerdópolis, Herval d’Oeste e Ouro. Durante entrevista concedida a Rádio Catarinense a delegada Fernanda Gehlen informou que o grupo já estava sendo sendo investigado pelo crime de tráfico.

Contra eles existiam mandados de prisão preventiva, os quais acabaram sendo cumpridos hoje pela manhã, junto com cinco mandados de busca e apreensão. Durante as diligências nas casas dos suspeitos os policiais encontraram mais de 15 quilos de drogas, principalmente maconha e cocaína. Também houve a apreensão de um revólver, balança de precisão, munição, dinheiro e celulares.

O grupo, de acordo com a polícia, atuava no comércio de drogas em toda região. O maior volume de droga foi apreendido no veículo de uma das pessoas detidas.

(Fonte: Rádio Catarinense)