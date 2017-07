Interdição ocorreu na última semana, na área central do município.

A falta de um Alvará do Corpo de Bombeiros Militares de Concórdia foi o que motivou a interdição parcial de um estabelecimento comercial, na Capital do Trabalho, na última semana. A informação é do delegado regional de Polícia Civil, Marcelo Nogueiro. O bar, que fica em anexo a esse comércio, foi interditado pelo Setor de Fiscalização de Jogos e Diversões Públicas da Delegacia Regional.

Em entrevista à Rádio Aliança, Nogueira diz que sem esse documento dos bombeiros, fica impossível obter o Alvará da Polícia Civil para funcionamento desse local. Por outro lado, o bar tinha Alvará da Prefeitura.

Por outro lado, Marcelo Nogueira diz que, mesmo com licença para ser um bar, o local estaria funcionando como casa noturna, o que descaracteriza como bar.

Por fim, o delegado diz que "vamos dar os encaminhamentos necessários para regularizar o estabelecimento ou manter interditado", finaliza.

(Com informações do repórter André Krüger)