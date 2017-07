O Centro de Valorização à Vida está em busca de voluntários para atuar como escutadores, ou seja, para doar tempo e atenção à pessoas emocionalmente fragilizadas, que estejam passando por um momento difícil ou que estejam com depressão. No sábado, dia 8 de julho, às 8h, será realizada a primeira etapa da capacitação dos voluntários. Para participar a pessoa precisa ter 18 anos ou mais e dispor de algumas horas livres por semana. Os interessados podem entrar em contato através do Facebook, na fanpage Centro de Valorização à Vida Concórdia, ou pelos seguintes contatos: (49) 99988-0297 ou (49) 99924-4066.

O presidente da Instituição, Marcos Krahl Jr., explica que um posto de atendimento está em fase de implantação em Concórdia e depende da colaboração da comunidade para entrar em funcionamento ainda este ano. "A expectativa é iniciar os atendimentos em uma sala física em Concórdia a partir de outubro, mas para isso precisamos de pessoas dispostas a trabalhar como voluntários, realizando o atendimento anônimo às pessoas que entram em contato através do telefone, chat, skype ou email para desabafar e conversar sobre todos os assuntos", destaca Krahl.

A capacitação de voluntários é gratuita e conta com quatro encontros que serão realizados no Auditório da Unimed Concórdia, sempre aos sábados durante os períodos da manhã e da tarde, entre os meses de julho e agosto. Os encontros têm como objetivo orientar os voluntários sobre a metodologia do CVV para que estes sejam habilitados a realizar os atendimentos. O voluntário deve cumprir com pelos menos 75% do curso, mas caso não consiga participar de todos os encontros, poderá fazer a reposição das aulas depois.

Sobre o CVV

O CVV — Centro de Valorização da Vida, fundado em São Paulo em 1962, é uma associação civil sem fins lucrativos, filantrópica, reconhecida como de Utilidade Pública Federal em 1973. São aproximadamente 2.000 voluntários em 18 estados mais o Distrito Federal que faz atendimento pelo telefone 141 (24 horas), pessoalmente (nos 72 postos de atendimento) ou pelo site www.cvv.org.br via chat, VoIP (Skype) e e-mail.

O CVV desenvolve outras atividades relacionadas a apoio emocional além do atendimento, com ações abertas à comunidade que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência em grupo e consigo mesmo em todo o Brasil.

Mais informações com o presidente do CVV Concórdia, Marcor Krahl Jr. - (49) 98833-2799

Fonte - Rhayana Cordeiro