Grêmio larga com vantagem nas oitavas de finais

A noite de terça-feira foi dedicada a Libertadores da América. E o Grêmio, como se esperava, entrou com raça e muita vontade de vencer a equipe do Godoy Cruz, na primeira partida da fase das oitavas de final da competição, realizada no estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza-ARG.

E entrando para a história com o gol mais rápido de visitantes na fase de mata-mata da competição. Aos 44 segundos de bola rolando, o Tricolor foi matador. Depois de uma cobrança de falta de Kannemann feita do campo de defesa, Barrios desviou de cabeça e deixou Pedro Rocha bem colocado, na área. O atacante cruzou na área para Ramiro abrir o marcador. A partir daí, a bola não saiu dos pés gremistas, que criaram mais oportunidades, como a cobrança de falta de Edilson, que colocou a bola na trave argentina. Por parte dos donos da casa, um jogo cheio de infrações e faltas fortes, mas que não mudou o resultado do primeiro tempo.

Já a etapa complementar não foi fácil. O Godoy Cruz adiantou sua marcação e deu trabalho para o time gremista, mas não o suficiente para empatar o jogo.

Quanto as alterações, Renato tirou Pedro Rocha, Lucas Barrios e Arthur, para colocar Everton, Fernandinho e Jailson.

Com a vitória, o Grêmio tem vantagem para o segundo jogo das oitavas, que ocorre na Arena, no dia 9 de agosto.