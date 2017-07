Representantes do Sicredi, Central de Erechim, visitaram a sede dos Bombeiros Voluntários de Concórdia na manhã desta quarta-feira, dia 05. Na oportunidade, o comando dos Bombeiros apresentou um projeto, solicitando recursos. O objetivo da corporação é implantar uma nova Central de Operação.

O presidente dos Bombeiros Voluntários, Nadir Matiello, ressalta a importância da visita e também destaca o projeto. “É importante que os representantes conheçam nossa estrutura, nosso trabalho, para saber onde estão investindo. O Sicredi já fez uma doação no ano passado e agora apresentamos o projeto que temos para a implantação da nova Central de Operações. É um sistema moderno, mais ágil e que vai melhorar o atendimento prestado à comunidade”, explica. “Hoje nossa central que recebe as demandas e dá início aos procedimentos, é um local pequeno e precisamos avançar nisso, melhorar esta estrutura e a gente tenta esta parceria com o Sicredi”, conta Matiello.

Já o presidente do Sicredi, Adelar José Parmeggiani, adiantou que é possível que o recurso seja viabilizado. Ele não fala em valor ou data, mas acredita que a parceria será efetivada através de um recurso de contribuição social. “O Sicredi é um parceiro da comunidade e nossos recursos são investidos onde estamos presentes. Viemos conhecer e sabemos da importância dos Bombeiros Voluntários de Concórdia e com certeza nossos associados também são beneficiados com o atendimento da corporação. Apoiamos lá no RS também e tenho certeza que esta proposta será aprovada pelos associados”, afirma.

“A gente guarda um recurso para estes investimentos deste gênero e o valor repassado depende do projeto. Observamos o benefício que a comunidade terá e aí definimos. Recebemos o pedido dos Bombeiros hoje e o Conselho de Administração vai avaliar”, explica o presidente.