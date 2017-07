Uma mulher ficou ferida em um acidente doméstico na manhã desta quarta-feira, dia cinco, em Irani. O fato foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia cinco, no bairro Santo Marcon. A vítima, de inicias A.N, de 60 anos, prendeu a mão esquerdo em um cilindro. O acidente foi por volta das 9h20. O Corpo de Bombeiros de Irani foi acionado para atender a ocorrência e a vítima, com ferimentos nos dedos, foi conduzida para o Pronto Atendimento do Município de Irani.

(Com informações do repórter André Krüger).