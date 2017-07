A população de Concórdia já está assegurando o possível sucesso de mais uma edição da Festa Nacional do Leitão Assado - Fenal, que ocorre no dia 30 de julho, no Parque de exposições. O evento, que marcará o encerramento das comemorações dos 83 anos de Concórdia, conta com 200 equipes inscritas no concurso gastronômico. Na manhã desta quarta-feira, o secretário de Estado da Agricultura, Moacir Sopelsa, esteve com o prefeito Rogério Pacheco, o vice Edilson Massocco, dentre outras lideranças e equipe de governo, para oficializar o repasse de R$ 47 mil, que o Estado fará para o evento, que em neste ano chega a 32ª edição.

O prefeito destacou a tradição da Fenal e agradeceu a contribuição financeira que o governo do Estado dará ao evento. Sopelsa disse que veio porque devia uma visita à atual administração e aproveitou para oficializar o repasse e ouvir sobre outras demandas. Ressaltou que o pedido do prefeito era por R$ 200 mil e que o valor a ser repassado - R$ 47 mil - parece pouco, mas já contribuirá para o evento, que busca o fortalecimento da produção de carne suína. "A Fenal tem forte tradição e surgiu em uma das maiores crises vividas pela suinocultura. E ainda hoje tem esse papel de fomentar o consumo e fortalecer os produtores", comentou o secretário.

Quanto aos outros pleitos que ouviu das lideranças em Concórdia, Sopelsa adiantou que deve ser confirmada na agenda do governador, uma audiência com o prefeito Pacheco, no próximo dia 11, quando as demandas serão repassadas. A respeito do projeto de asfaltamento a Sede Brum, que foi temporariamente suspenso, Sopelsa adianta que em breve deverá ser retomado e finalizado, já que 40% do custo deste projeto já foi pago pelo governo do Estado.

Fonte: Ascom Prefeitura