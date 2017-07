Mãe do Guga fez a entrega oficial do carro / Fotos: Cristiano Mortari

A mãe do tenista Guga, Alice Kuerten, e demais representantes do Instituto Guga Kuerten, estiveram em Concórdia na manhã desta quarta-feira, dia 05, para oficializar a entrega de um automóvel para a Associação dos Pais e Amigos dos Surdos – Apas.

A presidente da Apas, Idamara Artifon Magnani, conta que um projeto foi apresentado ainda em setembro do ano passado e o Instituto Guga atendeu ao pedido de imediato. “Em dezembro já tínhamos o valor na conta para a aquisição do carro. Ele é utilizado para nossas atividades de acompanhamento, visitas nos domicílios, visitas às empresas onde nossos usuários trabalham, entre outros serviços. Estávamos precisando, pois vínhamos locando um carro e agora temos o nosso, que está no nome da Apas”, comemora ela.

A Associação atende 35 pessoas com deficiência auditiva. Eles e familiares recebem aulas de libras sem custos. Os alunos também têm aulas de informática em parceria com o Instituto Federal Catarinense, cursos de bordado e crochê, palestras e visitas de assistentes sociais em casa. Eles também participam de atividades esportivas. Outro trabalho desenvolvido pela Apas é o auxílio na inserção dos alunos no mercado de trabalho, através de capacitação das empresas, para facilitar a interação. Dentre os atendidos, 17 já estão trabalhando.

A mãe do Tenista Guga, Alice Kuerten destaca que o carro foi viabilizado para a Apas, por acreditar no trabalho desenvolvido pela Associação. “A gente sabe do trabalho desenvolvido aqui e ao avaliarmos o projeto, entendemos que o auxílio seria de grande valia e por isso contribuímos. Sabemos que as pessoas com deficiência auditiva devem estar inseridas na comunidade, no mercado de trabalho, na escola e a Apas estreita este caminho, auxilia as famílias e os alunos”, argumenta ela.