Os moradores das ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa, que tiveram as residências interditadas pelos deslizamentos ocorridos em Concórdia no início de junho pedem agilidade no desfecho do que será feito com aquela região. Eles também gostariam de receber mais amparo por parte da Prefeitura de Concórdia.

O líder do grupo de moradores, Elizandro Tavares, diz que logo que ocorreu o problema foram procurados por equipes do Município, mas não teve muito auxílio prático. “Na verdade praticamente não tivemos isso. Faz uns 10 ou 15 dias que ofereceram massagem relaxante, em principio foi só isso e mais nada. Sei que há moradores que estão fazendo acompanhamento particular com psicólogo”, relata.

A secretária de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, Denise Justi Lopes, diz que a Prefeitura está oferecendo aos moradores tudo o que está ao alcance da administração municipal. “O CRAS e o CREAS estão atendendo essas famílias. Agora, no dia 18, vamos ter uma reunião com eles. Algumas pessoas já estão sendo atendidas individualmente. O Município está aberto para dar atendimento para todos”, explica Denise.

Local permanece interditado

A Defesa Civil de Concórdia mantém o local onde ocorreram os deslizamentos interditado. Segundo o coordenador Gilberto Chaves, não é possível fazer nenhuma medida de retirada de entulhos ou liberação do retorno das famílias, sem que haja um desfecho judicial. Ainda se aguarda que o Judiciário aponte as responsabilidades pelos deslizamentos de terras que ocorreram nas ruas Victor Sopelsa e Horácio Sandi, no início de junho.

Apelo dos moradores

Elizandro Tavares destaca que os moradores fazem um apelo para que essa situação se resolva o mais breve possível. “Sei que o processo é demorado. Mas quanto tempo vai levar para termos as nossas casas de volta ou para recebemos a indenização”, questiona Tavares.